Eliano Reijnders Bakal Ikuti Jejak Thom Haye Gabung Persib Bandung?

jpnn.com - Benarkah rumor yang menyebut Eliano Reijnders akan mengikuti jejak Thom Haye hijrah ke Persib Bandung?

Eliano yang kini merumput di klub Belanda PEC Zwolle bahkan dikabrkan telah mendapatkan izin absen dari sesi latihan tim.

Eliano Diberi Izin tak Mengikuti Latihan

Zwolle akan menghadapi Utrecht akhir pekan ini pada lanjutan Eredivisie. Namun, Eliano justru tak terlihat dalam latihan tim pada Rabu 27 Agustus 2025.

"Reijnders sudah absen dari sesi latihan PEC Zwolle hari ini karena klub memberinya kesempatan menuntaskan transfer," bunyi berita media Belanda De Stentor.

Persib dan Bali United Incar Eliano

Lebih lanjut, laporan itu menyebutkan bahwa beberapa klub Indonesia tengah memburu tanda tangan adilk kandung Tijjani Reijnders tersebut.

"Eliano Reijnders absen dari latihan Zwolle pagi ini. Dia menarik minat dari beberapa klub di Indonesia, termasuk Persib Bandung dan Bali United," lanjut De Stentor.

Persib Jadi Pilihan Eliano?

Tak berselang lama, media negeri Kincir Angin tersebut memperbarui kabar dengan menyebut Eliano tampaknya condong memilih Persib Bandung sebagai pelabuhan baru.

"Meski ada beberapa klub Indonesia yang berminat, sepertinya Reijnders akan memilih Persib Bandung. Tim itu menjadi juara di Indonesia tahun lalu," cantum berita terbaru media tersebut.