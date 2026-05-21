JPNN.com - Nasional - Humaniora

Eliano Reijnders Bocorkan Isi Percakapan dengan Tijjani Menjelang Laga Penentu Persib

Kamis, 21 Mei 2026 – 17:44 WIB
Bek Persib, Eliano Reijnders. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Bek Persib, Eliano Reijnders menaruh harapan besar akan keberhasilan timnya meraih hattrick juara Super League 2025/26.

Langkah Persib untuk ketiga kalinya menjadi kampiun Liga 1, sudah di depan mata. Skuad asuhan Bojan Hodak itu hanya harus mengalahkan Persijap Jepara di laga terakhir yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).

Eliano mengatakan, perjuangan dia dan rekan-rekannya masih belum usai. Sebuah pertandingan final, harus bisa ditaklukkan demi gelar juara.

"Seperti pertandingan final yang besar. Kami harus menang, dan setelah itu kami bisa merayakannya bersama Bobotoh, tapi pertama-tama, kami harus menang," kata Eliano di Bandung, Jumat (21/5/2026).

Eks penggawa PEC Zwolle itu mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga, termasuk kakaknya yang juga sama-sama seorang pesepakbola profesional.

Kakak Eliano yakni Tijjani Reijnders, bintang Manchester City, yang akan menyaksikan perjuangan adiknya itu.

"Tentu saja (Tijjani menonton). Saya rasa dia juga akan menontonnya, jadi itu akan menyenangkan," ucapnya.

Bagi Eliano, dukungan dari orang terdekat begitu berarti. Tidak hanya suporter yang selalu ada di belakangnya, keluarga jadi faktor utama penyemangat Eliano tiap kali bertanding.

