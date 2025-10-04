Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Eliano Reijnders Janjikan Segalanya, Yakin Timnas Indonesia Lulus ke Piala Dunia 2026

Sabtu, 04 Oktober 2025 – 05:09 WIB
Eliano Reijnders saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com, BANGKOK - Bek kiri Persib Bandung Eliano Reijnders kini mengalihkan fokus sepenuhnya ke Timnas Indonesia.

Eliano baru saja mengantar Persib menang 2-0 atas tuan rumah Bangkok United pada matchday kedua Grup G AFC Champions League.

Kini, Eliano langsung bersiap menatap dua laga penting bersama Skuad Garuda, yakni menghadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Optimisme Tinggi Menjelang Laga Berat

Eliano menyadari lawan yang menanti bukan tim sembarangan. Arab Saudi dan Irak merupakan kekuatan besar sepak bola Asia.

Kedua di Grup B tersebut akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, pada 8 dan 11 Oktober 2025.

Meski begitu, pemain berdarah Belanda itu memilih menyambut pertandingan dengan optimisme tinggi.

"Saya tidak sabar. Saya punya perasaan bagus untuk Piala Dunia," kata Eliano.

Tak Takut Lawan Besar

Menurutnya, Arab Saudi dan Irak memang memiliki kualitas tinggi, tetapi Indonesia juga punya daya juang yang tak kalah berbahaya.

