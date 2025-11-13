Close Banner Apps JPNN.com
Eliano Reijnders Kembali ke PEC Zwolle, Begini Reaksi Mantan Rekan Setim

Kamis, 13 November 2025 – 05:44 WIB
Eliano Reijnders saat menjalani sesi latihan dengan Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Pemain serbabisa milik Persib Bandung Eliano Reijnders memanfaatkan jeda internasional dengan cara yang istimewa.

Bukan sekadar berlibur, pemain asal Belanda itu memilih pulang kampung ke tanah kelahirannya untuk melepas rindu dengan keluarga dan kawan lama.

Eli Pulang ke Belanda

Dalam sela waktu libur sekitar sepekan, Eli—sapaan Eliano Reijnders—menyempatkan diri mengunjungi PEC Zwolle, klub yang pernah dia bela sebelum merantau ke Indonesia.

Kunjungan tersebut menjadi momen penuh nostalgia bagi sang pemain.

Lewat sebuah video yang diunggah akun resmi PEC Zwolle, tampak Eli berjalan di lorong pemain menjelang laga kontra Sparta Rotterdam, Minggu (9/11/2025).

Adik kandung Tijjani Reijnders itu disambut dengan pelukan hangat dari mantan rekan setimnya, termasuk Dylan Mbayo, yang dahulu menjadi rival sekaligus partnernya di posisi saya Zwolle.

"Eli reunited with the squad again," tulis akun resmi PEC Zwolle dalam unggahan di media sosialnya.

Kunjungan Penuh Nostalgia ke PEC Zwolle

Kalimat sederhana itu menggambarkan suasana yang hangat dan penuh kebersamaan, seolah Eli tak pernah benar-benar pergi dari klub tersebut.

