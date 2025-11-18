Eliano Reijnders Kembali, Persib Bandung Siap Tunjukkan Kualitas di Laga Krusial

Selasa, 18 November 2025 – 05:54 WIB

jpnn.com - Setelah sempat pulang kampung ke Belanda, gelandang Persib Bandung Eliano Reijnders kembali fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan pekan ke-13 BRI Super League 2025/26 melawan Dewa United.

Pertandingan Persib vs Dewa United akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada 21 November mendatang.

Waktu Berkualitas Bersama Keluarga

Kedatangan Eli—sapaan akrab Reijnders—ke Bandung tidak hanya diisi dengan latihan rutin. Pemain berusia 25 tahun ini juga memanfaatkan waktu luang untuk berkumpul bersama keluarga.

Meski sesekali menyempatkan diri pergi ke mal, Eli menegaskan bahwa rumah tetap menjadi prioritasnya.

"Saya hanya pergi ke mal bersama keluarga, itu saja. Tidak banyak bepergian karena ingin lebih banyak waktu di rumah," kata Eli.

Kehadiran keluarga, menurut Eli, menjadi salah satu cara menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional.

Hal ini diyakini membantunya tetap fokus dan bugar menjelang laga penting.

Tantangan di Puncak Klasemen

Berbicara soal persaingan di klasemen sementara Super League 2025/26, Eli mengakui Borneo FC tampil impresif dan konsisten di puncak.