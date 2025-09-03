Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Eliano Reijnders Pilih Gabung Persib Bandung, Gelandang Manchester City Beri Dukungan

Rabu, 03 September 2025 – 06:09 WIB
Eliano Reijnders resmi berseragam Persib Bandung. Foto: Persib.

jpnn.com - Kepindahan Eliano Reijnders ke Persib Bandung mendapat dukungan dari gelandang Manchester City.

Eliano resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persib pada Minggu (31/8/2025). Pesepak bola berusia 24 tahun meneken kontrak berdurasi dua tahun.

Dukungan Tijjani kepada Eliano

Gelandang Man City Tijjani Reijnders, yang tak lain kakak kandung Eliano, turut mengomentari kepindahan adiknya ke Maung Bandung.

Pada unggahan Persib di media sosial, Tijjani mengungkapkan rasa bangganya.

"Halo semua, saya benar-benar bangga dengan adik saya Eliano Reijnders telah bergabung bersama Persib Bandung," ujarnya.

Berharap Dukungan Bobotoh

Mantan pemain AC Milan itu juga meminta Bobotoh -suporter Persib- untuk terus mendukung perjalan karier adiknya di Indonesia.

"Mohon jaga dia dengan baik, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini," tambahnya.

Sebelum gabung Persib, Eliano memiliki lebih dari 100 penampilan bersama PEC Zwolle di Eredivisie Belanda.

TAGS   Eliano Reijnders  Persib Bandung  Manchester City  Tijjani Reijnders   Persib 
