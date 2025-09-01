Eliano Reijnders Resmi Gabung, BRI Super League Diserbu Pemain Diaspora

Senin, 01 September 2025 – 07:29 WIB

jpnn.com - Ajang BRI Super League 2025/26 diprediksi bakal menyedot perhatian setelah banyak klub merekrut pemain diaspora.

Terkini, Eliano Reijnders resmi dikontrak Persib Bandung selama dua tahun setelah didatangkan dari PEC Zwolle.

Persib Aktif di Bursa Transfer

Maung Bandung memang aktif di bursa transfer musim ini, setelah sebelumnya juga memboyong Thom Haye dari Almere City.

Pemain kelahiran 9 Februari 1995 itu disebut-sebut bakal menerima gaji fantastis selama memperkuat tim kebanggaan Kota Kembang.

Persija dan Dewa United Andalkan Diaspora

Rival Persib, Persija Jakarta, juga tidak mau ketinggalan dengan mendatangkan Jordi Amat dari Johor Darul Ta’zim

Macan Kemayoran merekrut mantan penggawa Rayo Vallecano itu untuk menarik Jakmania hadir di Jakarta International Stadium.

Pemain diaspora lainnya yang merapat ke Super League ialah Rafael Struick bersama Dewa United Banten.

Pesepak bola kelahiran 27 Maret 2003 itu diharapkan bisa menemukan kembali sentuhan terbaiknya setelah minim menit bermain di Brisbane Roar.