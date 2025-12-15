Elite Academy dan IPB Terapkan Sistem Dosen Digital Berbasis AI

Senin, 15 Desember 2025 – 10:26 WIB

jpnn.com, BOGOR - Penyedia layanan IT, PT Data Sinergitama Jaya Tbk (Elitery) melalui anak usahanya, Elite Academy, menjalin kolaborasi dengan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB) dalam pengembangan pendidikan berbasis kecerdasan buatan (AI).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of agreement (MoA) implementasi EliteMentor, sistem AI yang berfungsi sebagai dosen digital bagi mahasiswa.

EliteMentor dirancang untuk memberikan bimbingan akademik secara personal selama 24 jam.

Sistem ini diharapkan mampu mendukung proses pembelajaran adaptif serta meningkatkan kualitas interaksi antara mahasiswa dan tenaga pendidik di lingkungan perguruan tinggi.

Direktur Elite Academy Ahmad Gilang menyatakan kolaborasi ini menjadi langkah awal dalam menetapkan standar baru pendidikan tinggi berbasis AI di Indonesia.

Menurutnya, teknologi tersebut tidak hanya menghadirkan digitalisasi materi ajar, tetapi juga membangun ekosistem pembelajaran yang aktif dan berkelanjutan.

“Melalui EliteMentor, teknologi hadir sebagai asisten digital yang membantu dosen dalam konsultasi akademik, penugasan, dan proses penilaian yang lebih efisien dan adaptif,” ujar Ahmad dalam keterangannya, Senin (15/12).

Dia menegaskan pemanfaatan AI bertujuan melipatgandakan potensi tenaga pendidik, bukan menggantikannya.