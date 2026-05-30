JPNN.com - Politik

Elite PDIP Sarankan Jokowi Tunjukkan Ijazah saat Keliling RI Bareng PSI

Minggu, 31 Mei 2026 – 02:02 WIB
Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi). Ilustrasi. ANTARA/Mentari Dwi Gayati

jpnn.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyarankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan ijazah saat berkeliling Indonesia.

Hal itu disampaikan Djarot merespons rencana Jokowi berkunjung ke daerah-daerah untuk menemui kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Gatot menyatakan partainya semakin solid meski Jokowi berkeliling ke sejumlah daerah.

"Dengan beliau turun ke beberapa wilayah, justru partai kami semakin solid untuk membangun internal partai, maupun semakin solid turun ke masyarakat," kata Djarot di Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Dia menilai rencana kunjungan Jokowi ke berbagai daerah tidak akan memengaruhi konsolidasi internal PDIP, melainkan justru dapat memperkuat semangat kader PDIP.

Kemudian, Djarot berharap Jokowi saat keliling Indonesia juga memberikan penjelasan terkait polemik keaslian ijazah yang masih menjadi perhatian sebagian masyarakat.

"Silakan beliau keliling ke mana pun. Namun, beliau juga harus bisa menjelaskan dan menunjukkan ijazahnya agar masyarakat benar-benar yakin bahwa ijazah tersebut asli. Tunjukkan saja ijazahnya," tuturnya.

Sebelumnya, Jokowi mengatakan akan melakukan kunjungan ke sejumlah daerah untuk memenuhi undangan masyarakat.

