JPNN.com - Politik

Elite PSI Peringatkan JK: Jokowi Jadi Presiden Bukan Satu Orang Faktor Penentu

Senin, 20 April 2026 – 18:46 WIB
Elite PSI Peringatkan JK: Jokowi Jadi Presiden Bukan Satu Orang Faktor Penentu - JPNN.COM
Capres Anies Baswedan di kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (12/2/2024). Foto: dok Timnas AMIN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bestari Barus menilai Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi pemimpin tertinggi di Indonesia bukan peran satu orang semata.

Hal demikian dikatakan Bestari menyikapi pernyataan Wapres ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang mengungkit peran eks Ketum Golkar itu menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

Menurutnya, Jokowi bisa menjadi Presiden RI pada 2014 karena mendapat dukungan berbagai elemen masyarakat. 

"Betul, lah, beliau pasti ada mendukung, saya pun ada mendukung, adik saya pun mendukung, keluarga saya mendukung, RT saya mendukung, semua mendukung, kok," ujar Bestari saat dihubungi, Senin (20/4).

Menurutnya, keberhasilan Jokowi menjadi Presiden RI tidak bisa diklaim semata satu faktor figur tertentu.

?"Jadi, kemudian bukan, lah, klaim satu orang di situ yang kemudian menjadi faktor penentu," ungkap Bestari.

Namun, dia menghargai pernyataan JK yang mengaku berperan menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI. 

"Jika apa yang disampaikan Pak JK itu dapat menggembirakan hatinya, ya, terima saja," ungkap Bestari.

Ketua DPP PSI Bestari Barus mengaku berhak juga mengeklaim sebagai pihak yang berperan menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

TAGS   Jk  Jusuf Kalla  PSI  Jokowi  Bestari Barus 
