Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Elite Springbed Hadirkan Elite Cool Collection, Bikin Kasur Terasa Dingin

Senin, 29 September 2025 – 17:40 WIB
Elite Springbed Hadirkan Elite Cool Collection, Bikin Kasur Terasa Dingin - JPNN.COM
Elite Springbed menghadirkan Elite Cool Collection dengan teknologi Sensa Cool yang membuat kasur terasa dingin meski udara panas. Foto:

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia negara tropis yang mendapat sinar matahari hampir sepanjang tahun, dengan suhu rata-rata harian 25–27° Celsius.

Di dataran rendah suhunya bisa mencapai 34° Celsius, sedangkan di pegunungan lebih sejuk, sekitar 15–25° Celsius.

Suhu udara yang tinggi, terutama di malam hari, sering menjadi tantangan karena mengganggu kualitas tidur.

Baca Juga:

Idealnya suhu kamar tidur berada pada 18–22°C, namun di banyak daerah tropis  Indonesia, suhu malam bisa tetap di atas 27°C, bahkan mendekati 30°C di kota besar.

Kondisi ini dapat menimbulkan bahaya kualitas tidur menurun. Tubuh sulit masuk ke fase tidur nyenyak karena suhu inti tidak bisa turun dengan optimal.

Kemudian rasa lelah di pagi hari. Tidur yang tidak pulih menyebabkan tubuh kurang bertenaga saat bangun.

Baca Juga:

Meningkatkan stres dan emosi. Kurang tidur memengaruhi suasana hati, konsentrasi, dan kestabilan emosi.

Menurunkan daya tahan tubuh. Tubuh tidak mendapat waktu cukup untuk memperbaiki sel dan memperkuat sistem imun.

Elite Springbed menghadirkan Elite Cool Collection dengan teknologi Sensa Cool yang membuat kasur terasa dingin meski udara panas.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Elite Springbed  PT Royal Abadi Sejahtera  Elite Cool Collection  Springbed 
BERITA ELITE SPRINGBED LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp