Elitery dan BSSN Gelar Roadshow Penguatan Keamanan Siber di Lima Provinsi

jpnn.com, JAKARTA - Elitery bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggelar roadshow penguatan keamanan siber di lima provinsi sepanjang 2026.

Program tersebut dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya ancaman web defacement, penyisipan konten judi online, dan serangan ransomware yang menyasar situs pemerintah daerah.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama antara Elitery dan BSSN yang disepakati pada 8 Mei 2025.

Lima provinsi yang menjadi lokasi roadshow meliputi Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Riau, dan Nusa Tenggara Barat.

Menurut Elitery, masih banyak instansi pemerintah daerah yang melakukan pemantauan situs secara manual sehingga deteksi terhadap insiden siber kerap terlambat.

“Langkah ini dilakukan mengingat masih banyak instansi pemda yang melakukan monitoring website secara manual, sehingga deteksi insiden siber sering kali terlambat dan mempertaruhkan reputasi institusi,” kata Indra Dwiputra, Direktur Sales & Marketing Elitery, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (20/5).

Roadshow perdana digelar pada 6 Mei 2026 secara serentak di Tanjungpinang dan Palembang.

Di Tanjungpinang, kegiatan berlangsung di Aula Wan Seri Beni, Dompak, dan diikuti Tim Tanggap Insiden Siber Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kepri.