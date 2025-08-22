Elkan Baggot Perpanjang Kontrak di Ipswich Town Hingga 2028

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggot memperpanjang kontraknya di klub liga strata kedua Inggris, Ipswich Town, hingga 2028 pada Jumat (22/8).

“Kami dengan senang hati mengonfirmasi bahwa Elkan Baggott telah memperpanjang kontraknya bersama klub,” bunyi pernyataan Ipswich dikutip dari laman resminya.

“Bek tengah tersebut menandatangani kontrak baru yang akan berlangsung hingga musim panas 2028.

Klub menyatakan bahwa Elkan Baggot merupakan pemain berbakat.

“Elkan, seorang bek yang sangat dipandang berbakat dan telah mencatat tujuh penampilan bersama tim senior The Blues, telah bergabung dengan tim utama sepanjang musim panas ini dan tampil dalam rangkaian laga pramusim,” lanjut pernyataan klub.

Baggott telah berseragam Ipswich sejak berusia 14 tahun. Dia masuk ke akademi Ipswich, dan dinaikkan ke tim senior saat berusia 18 tahun.

Meski demikian, Ipswich sejauh ini lebih memilih untuk meminjamkan Baggott. Pemain yang telah 22 kali membela Timnas Indonesia itu sudah pernah dipinjamkan ke King's Lynn Town, Gillingham, Cheltenham Town, Bristol Rovers, dan Blackpool.

Di sisi lain, Baggott mendapat cukup banyak kesempatan bermain saat dipinjamkan ke berbagai klub.