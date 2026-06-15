Elkan Baggott Dipertahankan Ipswich Town

jpnn.com - JAKARTA - Ipswich Town, klub promosi Liga Inggris, merilis daftar skuad yang dipertahankan (retained list) dan mengonfirmasi kepergian beberapa pemain pilar, untuk menyambut kompetisi musim 2026/2027.

Bek muda Timnas Indonesia Elkan Baggott dipastikan tetap bertahan di Portman Road. Nama Elkan tercantum ke dalam daftar 25 pemain tim utama (first-team) yang masih terikat kontrak aktif bersama Ipswich untuk musim depan. Kepastian ini menyusul rilis resmi melalui situs klub pada Senin (25/6).

Langkah Ipswich Town mempertahankan Elkan Baggott sekaligus menepis berbagai spekulasi mengenai masa depan bek berpostur 196 cm ini, menyusul kebijakan perombakan skuad yang sedang dilakukan oleh manajemen klub asal Suffolk tersebut.

Bersamaan dengan pengumuman nasib Elkan Baggott, Ipswich Town juga mengonfirmasi kepergian beberapa pemain pilar. Penyerang Conor Chaplin dan bek Conor Townsend dipastikan dilepas setelah kontrak mereka habis pada musim panas ini.

Di sisi lain, mantan bintang Manchester United dan Timnas Inggris, Ashley Young memutuskan untuk gantung sepatu alias pensiun setelah berkarier lebih dari 20 tahun di dunia sepak bola.

Selain melepas pemain, tim asuhan manajemen Ipswich juga menyambut kembalinya sejumlah nama dari masa peminjaman, serta mempermanenkan status dua pemain pinjaman musim lalu, yakni Chuba Akpom dan Cedric Kipre per 1 Juli mendatang.

Bertahannya Elkan di skuad utama untuk musim 2026/27 menjadi angin segar bagi perkembangan karier sepak bola Tanah Air.

Bek berusia 23 tahun tersebut kini memiliki peluang besar untuk tampil di level tertinggi sepak bola Inggris itu. Namun, dia harus bersaing memperebutkan posisi utama di lini belakang Ipswich Town.