Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Ellenka Xperience Center Hadir Dukung Akselerasi Inovasi Kuliner Tanah Air

Sabtu, 28 Februari 2026 – 15:24 WIB
Ellenka Xperience Center Hadir Dukung Akselerasi Inovasi Kuliner Tanah Air - JPNN.COM
Pembuatan kreasi minuman di Ellenka Xperience Center. Foto: Tim Ellenka Xperience Center

jpnn.com, JAKARTA - PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) resmi membuka Ellenka Xperience Center sebagai langkah strategis untuk mendorong akselerasi inovasi di industri makanan dan minuman (F&B).

Fasilitas tersebut dihadirkan secara serentak di dua lokasi utama, yakni Tangerang untuk wilayah barat dan Gresik di wilayah timur.

Kehadiran Ellenka Xperience Center dilatarbelakangi kebutuhan nyata pelanggan, khususnya di sektor food service atau Horeca, yang memerlukan ruang diskusi teknis secara langsung.

Baca Juga:

Pertumbuhan pesat industri kopi turut memperkuat urgensi fasilitas yang mampu mendukung kecepatan penetrasi pasar.

Melalui fasilitas ini, LNK memperkuat posisinya bukan hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi sebagai mitra inovasi yang berfokus pada riset dan teknologi.

Fasilitas yang telah direncanakan selama beberapa tahun terakhir ini hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

Baca Juga:

Chief Commercial Officer PT Lautan Natural Krimerindo Juwono Hartanto mengungkapkan fasilitas tersebut dirancang sebagai ruang inovasi dan co-creation yang memungkinkan pelanggan serta mitra bisnis melakukan eksplorasi langsung.

Fasilitas ini memberikan pengalaman aplikatif melalui pengujian produk untuk mempercepat proses transformasi ide menjadi prototipe yang siap diterima pasar.

Ellenka Xperience Center hadir sebagai langkah strategis untuk mendorong akselerasi inovasi di industri makanan dan minuman (F&B).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ellenka Xperience  Kuliner  Ellenka  PT Lautan Natural Krimerindo 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp