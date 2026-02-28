Ellenka Xperience Center Hadir Dukung Akselerasi Inovasi Kuliner Tanah Air

jpnn.com, JAKARTA - PT Lautan Natural Krimerindo (LNK) resmi membuka Ellenka Xperience Center sebagai langkah strategis untuk mendorong akselerasi inovasi di industri makanan dan minuman (F&B).

Fasilitas tersebut dihadirkan secara serentak di dua lokasi utama, yakni Tangerang untuk wilayah barat dan Gresik di wilayah timur.

Kehadiran Ellenka Xperience Center dilatarbelakangi kebutuhan nyata pelanggan, khususnya di sektor food service atau Horeca, yang memerlukan ruang diskusi teknis secara langsung.

Pertumbuhan pesat industri kopi turut memperkuat urgensi fasilitas yang mampu mendukung kecepatan penetrasi pasar.

Melalui fasilitas ini, LNK memperkuat posisinya bukan hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi sebagai mitra inovasi yang berfokus pada riset dan teknologi.

Fasilitas yang telah direncanakan selama beberapa tahun terakhir ini hadir sebagai ruang kolaboratif untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan.

Chief Commercial Officer PT Lautan Natural Krimerindo Juwono Hartanto mengungkapkan fasilitas tersebut dirancang sebagai ruang inovasi dan co-creation yang memungkinkan pelanggan serta mitra bisnis melakukan eksplorasi langsung.

Fasilitas ini memberikan pengalaman aplikatif melalui pengujian produk untuk mempercepat proses transformasi ide menjadi prototipe yang siap diterima pasar.