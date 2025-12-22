Close Banner Apps JPNN.com
Ellips Bantu Perempuan Raup Cuan Lewat Gerakan Shinergic

Jumat, 26 Desember 2025 – 01:00 WIB
Antusiasme peserta Shinergic. Foto: Tim Ellips

jpnn.com, JAKARTA - Ellips menggelar gerakan kolaboratif yang dirancang untuk mendukung perempuan Indonesia agar lebih berdaya secara finansial, Shinergic.

Gerakan ini fokus pada pemanfaatan media sosial sebagai ruang berkarya dan berwirausaha.

Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2024, lebih dari 78 persen pengguna internet di Indonesia yakni perempuan.

Selain itu, sekitar 64 persen perempuan usia 18–35 tahun aktif membuat konten di media sosial.

Namun, data menunjukkan hanya sekitar 23 persen yang berhasil memonetisasi konten mereka secara konsisten.

Melalui Shinergic, Ellips hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan membangun ekosistem kreator affiliate yang terstruktur, edukatif, dan berkelanjutan.

Program ini bertujuan membangun ekosistem kreator affiliate yang mendorong perempuan untuk tumbuh secara mandiri, percaya diri, dan berdaya.

Hal ini sekaligus membangun standar baru tentang perawatan diri sebagai bagian dari nilai diri.

