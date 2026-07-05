Elly Sugigi Ungkap Alasan Jalani Operasi Plastik pada Bagian Ini

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Elly Sugigi mengaku baru saja menjalani operasi plastik.

Pengakuan tersebut disampaikannya ketika menjadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Operasi hidung dan bawah mata," kata Elly Sugigi.

Perempuan yang karib disapa Mpok Elly itu kemudian mengungkapkan alasan dirinya akhirnya menjalani operasi plastik.

Elly Sugigi mengatakan dirinya ingin memperbaiki bentuk hidung serta bagian kantong mata.

"Bawah mata kendur, hidung aku memang agak miring," jelas mantan koordinator penonton bayaran itu.

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Meski harus menjalani operasi selama 4,5 jam, Elly Sugigi merasa puas dengan hasil yang didapat.

Dia bahkan merasa ketagihan dan ingin melakukan operasi pada bagian lain nantinya.