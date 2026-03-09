Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ramadan - Berita Ramadan

Elnusa Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idulfitri, Sapa Masyarakat di 98 Titik Operasi

Senin, 09 Maret 2026 – 16:20 WIB
Elnusa Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idulfitri, Sapa Masyarakat di 98 Titik Operasi - JPNN.COM
PT Elnusa Tbk (Elnusa) melalui anak usahanya, PT Elnusa Petrofin (EPN) kembali menyelenggarakan program Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idulfitri 1447 H yang dilaksanakan serentak di 98 unit operasi di seluruh Indonesia. Foto: Elnusa

jpnn.com, JAKARTA - Ramadan menjadi momen untuk memperkuat kepedulian dan kebersamaan.

PT Elnusa Tbk (Elnusa) melalui anak usahanya, PT Elnusa Petrofin (EPN) kembali menyelenggarakan program Berbagi Kebahagiaan Ramadan & Idulfitri 1447 H yang dilaksanakan serentak di 98 unit operasi di seluruh Indonesia.

Program yang berlangsung pada 4–20 Maret 2026 ini merupakan agenda tanggung jawab sosial perusahaan yang secara konsisten dijalankan setiap tahun.

Baca Juga:

Kegiatan meliputi doa bersama, santunan bagi anak yatim dan duafa, serta penyaluran lebih dari 10.000 paket sembako berisi kebutuhan pokok bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi.

Inisiatif ini menjadi bagian dari komitmen Elnusa Petrofin dalam menghadirkan energi untuk melangkah penuh harapan tidak hanya melalui keandalan layanan distribusi energi, tetapi juga melalui kehadiran yang memberi manfaat nyata bagi lingkungan sosial.

Program ini sekaligus merupakan bagian dari rangkaian Satuan Tugas Ramadan dan Idulfitri (Satgas RAFI) Pertamina Group 2026.

Baca Juga:

Manager Corporate Communication & Relations PT Elnusa Petrofin Putiarsa Bagus Wibowo menyampaikan Ramadan menjadi ruang refleksi bagi perusahaan untuk terus menumbuhkan nilai kebersamaan.

“Melalui kegiatan berbagi ini, kami berharap dapat memberikan dukungan yang bermakna bagi masyarakat serta mempererat hubungan yang telah terjalin di sekitar wilayah operasi,” ujarnya.

Di Ramadan dan Idulfitri tahun ini, Elnusa menyelenggarakan program Berbagi Kebahagiaan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Elnusa  Ramadan  Idulfitri  PT Elnusa Tbk  Elnusa Petrofin 
BERITA ELNUSA LAINNYA:

RAMADAN

RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG Full Version: Perjalanan Mengenal Kehidupan dan Tuhan
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 
Ruang Sabrang
RUANG SABRANG: Terlahir Kembali Setelah Sebulan Berpuasa 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp