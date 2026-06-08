Elnusa Leader Sharing Action Hadir di UGM, Dorong Penguatan Kompetensi Generasi Muda

jpnn.com, YOGYAKARTA - Kebutuhan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan berdaya saing menjadi semakin penting di tengah transformasi energi yang terus berkembang.

Menjawab tantangan tersebut, PT Elnusa Tbk (ELNUSA, IDX: ELSA), perusahaan jasa energi terintegrasi yang tergabung dalam Subholding Upstream Pertamina, memperkuat kontribusinya dalam pengembangan talenta muda melalui program Elnusa Leader Sharing & Action (ELSA) bersama Universitas Gadjah Mada (UGM).

Mengusung tema 'Energizing Acceleration for Future Impact', program ini menjadi wadah kolaborasi antara dunia akademik dan industri untuk membekali mahasiswa dengan wawasan mengenai dinamika sektor energi, perkembangan teknologi, serta kompetensi yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan industri masa depan.

Sebagai perusahaan yang mendukung operasional industri energi nasional melalui layanan jasa energi terintegrasi, Elnusa meyakini keberhasilan transformasi energi tidak hanya ditentukan kemajuan teknologi dan investasi infrastruktur, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan berinovasi.

Karena itu, pengembangan talenta menjadi bagian penting dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan industri energi Indonesia.

Direktur Operasi PT Elnusa Tbk Andri Haribowo dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Elnusa dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya di bidang pendidikan.

"Melalui program ELSA, Elnusa menghadirkan para pemimpin perusahaan untuk berbagi wawasan, pengalaman, serta pengetahuan mengenai profil perusahaan, proses bisnis, dan operasi ,” ujar Andri.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Sekretaris Direktorat Kemitraan dan Relasi Global UGM Prof, Suherman, S.Si., M.Sc., Ph.D, dan jajaran Dekanat FMIPA UGM.