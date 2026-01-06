Elnusa Petrofin Laksanakan 1.010 Kegiatan CSR Melayani Masyarakat Sepanjang 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin(EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk (ELSA) telah hadir berkontribusi terhadap lingkungan dan masyarakat melalui pelaksanaan 1.010 kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) sepanjang tahun 2025.

Semua kegiatan CSR itu dilakukan di 98 unit operasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Kegiatan CSR tersebut sebagai bentuk komitmen melayani dengan sepenuh hati bagi masyarakat Indonesia serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan CSR EPN terintegrasi dengan Lima Pilar Program Petrofin Peduli, di antaranya Petrofin Tanggap, Petrofin Pintar, Petrofin Sehat, Petrofin Resik, dan Petrofin Aman.

Kegiatan CSR yang dijalankan mencakup lini bisnis seluruh unit operasi, yakni Transportasi, Integrated Terminal & Retail Operation (ITRO), Fuel Petrochemical Service Operation(FPSO), dan Chemical yang tersebar di seluruh Indonesia.

Total penerima manfaat kegiatan CSR EPN terhitung sebanyak 52.513 jiwa dengan sasaranutama adalah masyarakat Ring 1 perusahaan, kelompok rentan seperti lansia, ibu hamil, balita, prasejahtera, hingga masyarakat yang terdampak bencana.

Manager Corporate Communication & Relations, Putiarsa Bagus Wibowo, menyatakan setiap tahunnya jumlah kegiatan CSR EPN mengalami peningkatan 4% dibanding 2024 seiring dengan bertambahnya jumlah unit operasi yang dikelola EPN dan aktivasi kegiatan di lokasi existing.

“Pelaksanaan program CSR kami berlandaskan pada semangat employee volunteering. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk mempererat jalinan silaturahmi dengan stakeholders lokal, tetapi juga menanamkan DNA kepedulian sosial dalam budaya kerja perusahaan. Kami berkomitmen untuk terus hadir melayani sepenuh hati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan lingkungan yang inklusif di setiap wilayah operasi kami,” ungkap Putiarsa.