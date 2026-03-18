Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi

Elnusa Petrofin Optimal Penyaluran BBM Pertamina Selama Libur Lebaran

Rabu, 18 Maret 2026 – 07:21 WIB
Armada Elnusa tetap beroperasi selama libur Lebaran. Foto: dok EP

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Petrofin (EPN), anak usaha PT Elnusa Tbk. (ELSA)dan bagian dari ekosistem Pertamina Group, menegaskan kesiapan operasionalnya dalam mendukung pelaksanaan Satuan Tugas (SATGAS) Ramadan–Idulfitri 2026/1447 H PT Pertamina (Persero) yang telah berlangsung sejak 9 Maret hingga 1 April 2026 nanti.

Kesiapan ini menjadi krusial dalam mengantisipasi peningkatan konsumsi energi nasional, sekaligus memastikan distribusi BBM tetap berjalan aman, andal, dan tepat waktu di seluruh wilayah operasional.

Sebagai salah satu tulang punggung logistik energi nasional, Elnusa Petrofin mengoptimalkan kapabilitas operasional melalui penguatan armada, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta kesiapan infrastruktur pendukung yang terintegrasi dengan standarkeselamatan berbasis HSSE (Health, Safety, Security, and Environment).

Baca Juga:

Dalam periode Satgas ini, Elnusa Petrofin mengoperasikan sebanyak 1.885 unit Mobil Tangki (MT) dengan total kapasitas angkut mencapai 31.576 kiloliter (KL).

Penguatan armada initurut didukung oleh penambahan 114 unit MT asset baru, sebagai bagian dari strategi perusahaan dalam meningkatkan keandalan dan fleksibilitas distribusi di tengah lonjakan kebutuhan energi.

Di sisi sumber daya manusia, perusahaan menyiapkan 7.567 Awak Mobil Tangki (AMT)yang tersebar di seluruh wilayah operasional. Untuk memastikan kualitas layanan dan keselamatan distribusi, Elnusa Petrofin juga telah melaksanakan program peningkatankompetensi bagi

Baca Juga:

1.083 AMT, yang di-upgrade dari level AMT 2 menjadi AMT 1. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam membangun kapabilitas SDM yang adaptif dan profesionaldalam menghadapi dinamika operasional, khususnya pada periode puncak konsumsi energi.

Sebagai upaya mitigasi terhadap potensi lonjakan demand throughput, Elnusa Petrofin juga menyiapkan 225 unit armada tambahan melalui skema spot charter yang tersebar secara strategis di berbagai wilayah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Libur Lebaran  Harga BBM  Pertamina  Elnusa Petrofin 
BERITA LIBUR LEBARAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp