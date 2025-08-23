Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Elnusa Petrofin Wujudkan Keadilan bagi Masyarakat Area 3T, Distribusikan BBM Satu Harga

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 22:03 WIB
Elnusa Petrofin bersama Pertamina Patra Niaga Region MOR VIII mendukung program strategis BBM Satu Harga dengan menggelar Go Live pengelolaan pengangkutan BBM ke lembaga penyalur SPBU non-reguler dengan menggunakan moda transportasi udara di Papua Pegunungan. Foto: dok Elnusa Petrofin

jpnn.com, JAKARTA - Sektor energi merupakan salah satu bagian penting dalam roda perekonomian sebuah negara. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang membutuhkan sumber daya energi dalam menjalankan berbagai aktivitas.

Oleh karena itu, PT Elnusa Petrofin (EPN) yang merupakan anak usaha dari PT Elnusa TBK terus berupaya mengambil bagian sebagai organ penting menyokong berjalannya sektor energi di Indonesia.

Elnusa Tbk, merupakan anak perusahaan PT Pertamina Hulu Energi, Sub Holding PT. Pertamina (Persero).

Sektor energi dibutuhhkan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, proses distribusi di sektor energi harus dijalankan merata, menjangkau setiap titik wilayah di Indonesia.

Itulah yang dijalankan Elnusa Petrofin sejak didirikan pada 5 Juli 1996. Sejak didirikan, Elnusa Petrofin bergerak di bidang jasa energi dan supply chain management khususnya dalam distribusi serta logistik bahan bakar minyak (BBM) dan penyediaan fasilitas energi lainnya.

Kiprah penting yang dijalankan Elnusa Petrofin ialah menjadi perpanjangan tangan PT Pertamina untuk mendistribusikan bahan bakar minyak public service obligation (PSO) dan mendukung program BBM Satu Harga ke seluruh pelosok Indonesia.

Sebagaimana diketahui, dahulu, harga BBM di beberapa wilayah Indonesia berbeda-beda. Masyarakat di wilayah timur Indonesia dan daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) harus menerima kenyataan harga BBM yang melambung tinggi, tidak seperti warga di Pulau Jawa yang mendapatkan tarif jauh lebih murah.

Semua itu terjadi salah satunya karena fasilitas dan proses operasional distribusi dan BBM yang belum memadai di setiap wilayah.

