Elnusa Tancap Gas Percepat Jasa Eksplorasi Migas dengan Penguatan Teknologi Seismik

Selasa, 27 Januari 2026 – 12:55 WIB
Elnusa mengawali 2026 dengan fokus mempercepat pekerjaan jasa eksplorasi melalui investasi pada teknologi seismik generasi terbaru. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - PT Elnusa Tbk (Elnusa), perusahaan jasa energi terintegrasi, memfokuskan langkah pada percepatan pekerjaan jasa eksplorasi migas melalui penguatan kapabilitas seismik darat (onshore), sejak awal 2026.

Langkah ini menegaskan komitmen Elnusa dalam mendukung ketahanan energi nasional dengan mengedepankan teknologi dan inovasi sebagai pengungkit utama percepatan eksplorasi, termasuk melalui pelaksanaan awal kegiatan survei di kawasan strategis Indonesia bagian timur.

Akselerasi ini sejalan dengan tema besar Elnusa, yang menempatkan penguasaan teknologi mutakhir dan pendekatan inovatif sebagai fondasi pengembangan bisnis jasa energi yang berkelanjutan.

Melalui strategi ini, Elnusa berupaya menghadirkan solusi eksplorasi yang lebih andal, presisi, dan adaptif dalam menjawab tantangan industri migas nasional.

Corporate Secretary Elnusa Rustam Aji menyampaikan penguatan teknologi menjadi kunci utama dalam mempercepat eksekusi proyek eksplorasi sejak awal tahun.

“Elnusa mengawali 2026 dengan fokus mempercepat pekerjaan jasa eksplorasi melalui investasi pada teknologi seismik generasi terbaru. Penguatan ini kami lakukan untuk memastikan kualitas data yang optimal, efisiensi pelaksanaan proyek, serta penerapan standar keselamatan dan keandalan operasional yang tinggi, sekaligus mendukung agenda ketahanan energi nasional,” ujar Rustam.

Lebih lanjut, Rustam menegaskan kesiapan Elnusa dalam mendukung kegiatan survei seismik di Indonesia Timur.

“Kawasan timur Indonesia membutuhkan pendekatan teknologi yang fleksibel dan adaptif. Dengan kapabilitas yang kami miliki saat ini, Elnusa siap mendukung kebutuhan survei seismik di wilayah tersebut secara lebih cepat dan efektif,” tambahnya.

