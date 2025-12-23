Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Eloi Coco One Wish Jadi Body Mist Favorit di Best of Beauty Awards

Selasa, 23 Desember 2025 – 11:30 WIB
Model menggunakan body mist. Foto: Eloi Coco

jpnn.com, JAKARTA - Setiap perempuan memiliki aroma yang terasa begitu personal, wangi yang bukan hanya melekat di kulit, tetapi juga menyimpan cerita.

Tahun ini, cerita itu hadir melalui Eloi Coco One Wish, body mist yang berhasil mencuri perhatian perempuan Indonesia dan meraih penghargaan di ajang Female Daily Best of Beauty Awards.

Berdasarkan daftar pemenang Female Daily Best of Beauty Awards, One Wish terpilih sebagai salah satu produk terbaik di kategorinya.

Penghargaan ini lahir dari ulasan dan pengalaman langsung konsumen kecantikan, menempatkan One Wish sebagai aroma yang tidak hanya harum, tetapi juga relevan dengan gaya hidup perempuan masa kini.

Sejak pertama kali disemprotkan, One Wish menghadirkan karakter aroma yang lembut dan menenangkan.

Wanginya terasa modern dan refined, hadir secara effortless tanpa mendominasi, namun perlahan meninggalkan kesan hangat dan intim yang mudah menyatu dengan aktivitas harian.

Keunikan tersebut membuat One Wish menonjol di antara deretan body mist populer lainnya. Aroma yang dihadirkan terasa lebih personal dan dewasa, seolah menjadi refleksi kepribadian penggunanya.

Tak sedikit perempuan menjadikannya sebagai wangi andalan untuk menemani berbagai momen, dari rutinitas hingga agenda spesial.

Eloi Coco One Wish meraih penghargaan Female Daily Best of Beauty Awards dan jadi favorit perempuan Indonesia.

