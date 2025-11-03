Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Teknologi - Internet

Elon Musk Luncurkan Grokpedia Pesaing Wikipedia

Senin, 03 November 2025 – 14:23 WIB
Salah satu orang terkaya di dunia Elon Musk punya cerita sedih. Foto: AFP

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan teknologi milik Elon Musk, xAI, telah meluncurkan saingan Wikipedia, yakni Grokpedia.

Grokpedia ini adalah sebuah ensiklopedia online yang didukung oleh AI.

Elon Musk juga menjanjikan Grokipedia miliknya akan membawa perbaikan besar dan menghadirkan sesuatu yang beda dibandingkan dengan Wikipedia

Namun ensiklopedia daring milik Elon Musk ini pada beberapa artikel yang disuguhkan Grokipedia diduga menjiplak informasi yang tersedia di Wikipedia, mulai dari penulisan ulang hingga menyalin informasi yang bersifat identik.

Hal ini juga dibuktikan dari temuan informasi misalnya terkait halaman konten MacBook Air, orang yang mengakses konten ini akan melihat pesan "Konten diadaptasi dari Wikipedia, dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0".

Itu artinya konten ini ditulis ulang berdasarkan informasi dari Wikipedia.

Dalam contoh lain, penjiplakan kontennya lebih jauh dari sekadar penulisan ulang di Grokipedia.

Contohnya untuk konten informasi mengenai PlayStation 5 dan sosok Lincoln Mark VIII.

