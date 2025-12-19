Close Banner Apps JPNN.com
Entertainment - Musik

Elsa Japasal Bicara Harapan dan Kenyataan Lewat Buku Karangan

Jumat, 19 Desember 2025 – 14:14 WIB
Penyanyi Elsa Japasal. Foto: Dok. Sony Music Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Elsa Japasal membuktikan keseriusan untuk berkarya sebagai seorang penyanyi.

Dia kembali melantunkan suara merdunya melalui single terbaru yang berjudul Buku Karangan.

Lagu tersebut menjadi single kedua dalam perjalanan karier musik Elsa Japasal setelah debut lewat Pernah Dicinta.

Melalui Buku Karangan, solois bernama asli Elsa Novi Bani Japasal itu juga sekaligus ingin memperlihatkan eksplorasi range vokal yang dilakukan.

Buku Karangan juga tetap mengusung nuansa pop karena Elsa Japasal masih nyaman dan merasa bisa ekspresif lewat genre tersebut.

Meski begitu, perempuan kelahiran 14 November 2001 itu tidak menutup kemungkinan untuk mencoba genre lain untuk lebih memperluas khazanah bermusiknya.

Diciptakan oleh Bagas Ran, Buku Karangan dipilih sebagai single terbaru Elsa Japasal karena mampu merepresentasikan pengalamannya.

Buku Karangan sendiri mengangkat kisah tentang perasaan suka pada seseorang yang sebenarnya tidak tergapai. Ini adalah cerita cinta sepihak yang tetap dilanjutkan, meski sejak awal sudah disadari tidak akan pernah benar-benar terjadi. Indah, namun hanya hidup dalam imajinasi.

