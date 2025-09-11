Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Elvy Sukaesih Tidak Sabar Tampil Bersama Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025

Kamis, 11 September 2025 – 09:49 WIB
Penyanyi dangdut Elvy Sukaesih di kawasan Kemang, Jakarta Selatan pada Rabu (10/9). Foto: Dedi Yondra / JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut legendaris Elvy Sukaesih akan berkolaborasi dengan band ska asal Jepang, Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025.

Kolaborasi spesial tersebut bakal hadir pada hari ketiga Synchronize Fest 2025, tepatnya pada 5 Oktober 2025 di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta.

"Syukur alhamdulillah kemarin bisa muncul juga, sekarang kembali diajak," kata Elvy Sukaesih saat konferensi pers Synchronize Fest 2025 di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (10/9).

Perempuan berusia 74 tahun itu mengatakan penampilan dengan Tokyo Ska Paradise Orchestra di Synchronize Fest 2025 bukan sekadar kolaborasi biasa.

Sebab, ini menjadi momen reuni bagi Elvy Sukaesih dan Tokyo Ska Paradise Orchestra setelah hampir tiga dekade.

Adapun dirinya dan Tokyo Ska Paradise Orchestra pernah tampil di Jepang pada 1996 silam.

"Pasti melepas rindu, 29 tahun yang lalu saya pernah show di Tokyo bersama Tokyo Ska Paradise," jelas Elvy Sukaesih.

