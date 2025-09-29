Close Banner Apps JPNN.com
Emil Audero Diragukan Tampil Lawan Inter Milan, Bagaimana Nasibnya di Timnas Indonesia?

Senin, 29 September 2025 – 13:15 WIB
Emil Audero dalam sebuah pertandingan bersama Cremonense. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

jpnn.com - Cedera otot betis yang menimpa Emil Audero membuat publik sepak bola Indonesia cemas.

Namun, kiper Cremonense itu dipastikan tidak mengalami cedera serius.

Meski begitu, Emil masih diragukan tampil saat melawan Inter Milan pada pekan keenam Serie A di Stadion Giuseppe Meazza, Sabtu (4/10/2025).

Cedera otot betis menimpa Emil saat melakukan pemanasan sebelum pertandingan Cremonese kontra Como, Minggu (28/9/2025) lalu. Dia terpaksa mundur beberapa menit sebelum kick off dimulai.

Cedera Emil Tak Serius

Media Italia Calcio Cremonese melaporkan hasil pemeriksaan awal menunjukkan cedera Emil bukanlah masalah besar. Namun, risiko absensi tetap ada, terutama karena butuh waktu pemulihan fisiologis agar ototnya benar-benar pulih.

"Cedera ini diperkirakan tidak serius meski tetap perlu menunggu hasil tes lebih lanjut. Namun, kiper asal Indonesia itu kemungkinan besar akan absen saat menghadapi Inter Milan," tulis laporan tersebut.

Kekhawatiran Suporter Timnas Indonesia

Kondisi Emil Audero sontak menimbulkan kecemasan di kalangan pencinta Timnas Indonesia.

Pasalnya, eks kiper Juventus itu diproyeksikan menjadi andalan Skuad Garuda ketika menghadapi Arab Saudi dan Irak pada putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026, 8 serta 11 Oktober mendatang.

