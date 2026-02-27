Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Emil Audero Masuk Radar Juventus

Jumat, 27 Februari 2026 – 09:00 WIB
Emil Audero Masuk Radar Juventus - JPNN.COM
Emil Audero dalam sebuah pertandingan bersama Cremonense. Foto: REUTERS/Daniele Mascolo

jpnn.com - JAKARTA - Juventus berencana merombak susunan kipernya untuk musim depan.

Juve pun kini dikabarkan tengah melakukan perburuan kiper.

Salah satu yang masuk radar Juventus ialah kiper Tim Nasional Indonesia Emil Audero.

La Gazzetta dello Sport dikutip Jumat melaporkan bahwa nama Emil masuk perburuan setelah Juventus tak puas dengan penampilan kiper yang mereka miliki saat ini, Michele Di Gregorio (kiper utama) dan Mattia Perin (kiper kedua).

"Berbicara soal penjaga gawang, besar kemungkinan Juventus akan melakukan perombakan total musim panas ini. Perin, yang kontraknya berakhir pada 2027, sudah menyatakan keinginan untuk menjadi starter sejak tahun lalu, sementara (Carlo) Pinsoglio (kiper ketiga), yang akan berusia 36 tahun pada Maret, bisa saja memutuskan pensiun," tulis media asal Italia tersebut.

“Karena itu, Juventus juga memantau sejumlah kiper papan menengah Serie A: Ivan Provedel (Lazio), Lorenzo Montipò (Verona), Wladimiro Falcone (Lecce), Federico Ravaglia (Bologna), serta Emil Audero (Cremonese) yang kontraknya habis pada Juni dan merupakan lulusan akademi Juventus—detail penting agar tidak menghabiskan slot skuad Serie A dan Liga Champions," tambah mereka.

Masih menurut La Gazzetta dello Sport, Emil yang mempunyai empat caps bersama tim Garuda itu, tak diproyeksikan sebagai kiper utama Juventus musim depan. Emil diproyeksikan sebagai kiper pelapis.

Emil ialah produk akademi Juventus. Dia menembus skuad utama Si Nyonya Tua pada 2015 dan memenangi tiga Scudetto selama di sana, sebelum pria kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, itu memutuskan pindah permanen ke Sampdoria pada 2019.

Kiper Timnas Indonesia Emil Audero masuk radar Juventus pada musim ini. Emil masuk perburuan setelah Juventus tak puas dengan penampilan kiper mereka saat ini.

TAGS   Emil Audero  Juventus  Kiper  Kiper Timnas Indonesia  Liga Italia 
