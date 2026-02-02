Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Italia

Emil Audero Mengalami Momen Menegangkan, Ini Sikap Tegas Inter Milan

Senin, 02 Februari 2026 – 10:58 WIB
Emil Audero terkena lemparan flare. Foto: REUTERS/Matteo Ciambelli.

jpnn.com - Emil Audero langsung menjadi pusat perhatian dalam laga lanjutan Serie A antara Cremonese kontra Inter Milan di Stadion Giovanni Zini, Senin (2/2/2026) dini hari WIB.

Kiper Timnas Indonesia itu menjadi sasaran pelemparan flare yang berasal dari tribune pendukung tim tamu.

Pertandingan sempat terhenti pada awal babak kedua setelah benda tersebut meledak di dekat posisi Emil Audero.

Penjaga gawang kelahiran Mataram itu harus mendapatkan penanganan medis di lapangan, sehingga laga dihentikan kurang lebih tiga menit.

Meski sempat merasakan ketakutan, Emil Audero tidak mengalami cedera serius.

Dia pun memilih untuk melanjutkan pertandingan, sebuah keputusan yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak.

Presiden Inter Milan Beppe Marotta langsung memberikan respons keras usai pertandingan.

Dia menegaskan bahwa tindakan tersebut sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai olahraga.

