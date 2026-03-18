EMLI Memfasilitasi Kepulangan Para Mekanik Mobil Car Care Rekanan

Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Otomotif - Mobil

Rabu, 18 Maret 2026 – 16:06 WIB
Program mudik bareng ExxonMobil Lubricants. Foto: emli

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang arus mudik Idulfitri, PT. ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) kembali menggelar program tahunan yang memfasilitasi kepulangan para mekanik.

Lewat program Mudik Bareng Mobil Lubricants, puluhan mekanik dari jaringan Mobil Car Care di wilayah Jabodetabek diberangkatkan ke kampung halaman bersama keluarga.

Bagi perusahaan, para mekanik bukan sekadar mitra teknis, melainkan garda terdepan yang memastikan kendaraan pelanggan tetap prima, terutama saat perjalanan jauh seperti mudik.

Oleh karena itu, program dirancang sebagai bentuk apresiasi sekaligus upaya mempererat hubungan yang telah terjalin selama ini.

“Program ini merupakan wujud terima kasih kami kepada para mekanik yang menjadi bagian penting dari perjalanan Mobil di Indonesia,” ungkap Market Development General Manager PT. EMLI Rommy Averdy Saat, dalam keterangannya, Rabu (18/3).

Dia menegaskan perusahaan ingin memastikan para mekanik juga bisa menikmati momen pulang kampung dengan nyaman dan berkumpul bersama keluarga.

Tak hanya menyasar mekanik, semangat mudik juga dibawa kepada konsumen.

Melalui jaringan bengkel resmi, Mobil™ menghadirkan program hadiah langsung berupa t-shirt dan topi edisi khusus, untuk setiap pembelian produk Mobil 1 atau Mobil Super All-In-One Protection minimal 4 liter, selama persediaan masih tersedia.

TAGS   ExxonMobil Lubricants Indonesia  Mobil Lubricants  mobil1  program mudik bareng 
BERITA EXXONMOBIL LUBRICANTS INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp