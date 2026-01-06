Emma Waroka Bocorkan Perkembangan Kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi

Selasa, 06 Januari 2026 – 04:09 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Aktris senior Emma Waroka mengungkap perkembang terbaru kasus yang melibatkan Inara Rusli dan Insanul Fahmi, di Polda Metro Jaya.

Kabar tersebut disampaikan Emma Waroka melalui unggahan di Instagram pribadinya, Senin (5/1/2026).

Emma mengatakan bahwa kasus Inara Rusli akan segera memasuki tahap gelar perkara.

Baca Juga: Inara Rusli Bantah Isu Gadai Mobil Anak Tanpa Izin Mantan Suami

Dia menyebut laporan Wardatina Mawa terhadap Inara Rusli dan Insanul Fahmi sudah siap ditindaklanjuti penyidik.

“Jadi, IR dan IF sudah akan gelar perkara atas laporannya WM,” ucapnya.

Emma juga menyinggung bukti rekaman CCTV yang menjadi dasar laporan tersebut.

Baca Juga: Peran Buya Yahya di Balik Keputusan Damai Inara Rusli dengan Insanul Fahmi

Menurutnya, terdapat sejumlah adegan yang akan dibahas secara khusus oleh penyidik.

“Kasus CCTV, tahu kan kasusnya? Di kasus CCTV ini, ada tujuh adegan dan akan dilakukan gelar perkara,” tuturnya.