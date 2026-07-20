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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Emosi Luis de la Fuente Pecah Seusai Spanyol Juara Dunia: Kami Telah Menangkan Segalanya

Senin, 20 Juli 2026 – 09:24 WIB
Emosi Luis de la Fuente Pecah Seusai Spanyol Juara Dunia: Kami Telah Menangkan Segalanya - JPNN.COM
Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente. Foto: X/SeFutbol.

jpnn.com - Pelatih Timnas Spanyol Luis de la Fuente tak mampu menyembunyikan rasa bangga dan harunya setelah mengantarkan La Furia Roja menjadi juara Piala Dunia 2026.

Kemenangan tipis 1-0 atas Argentina pada final di Stadion New York New Jersey, Senin (20/7/2026) dini hari WIB, menjadi puncak kejayaan Tim Matador.

Bagi De la Fuente, trofi Piala Dunia ini bukan sekadar gelar biasa. 

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Setelah sukses mempersembahkan Euro 2024, kini pelatih berusia 65 tahun tersebut melengkapi koleksi prestasinya dengan membawa Spanyol meraih mahkota dunia untuk kedua kalinya sepanjang sejarah.

Dalam konferensi pers seusai pertandingan, De la Fuente memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para pemain yang dinilai  telah membangun era emas sepak bola Spanyol.

"Saya sangat bangga dengan generasi pemain sepak bola ini yang telah tumbuh dengan filosofi ini, tetap setia padanya, membuatnya lebih baik lagi, dan memberikan contoh sebagai sebuah tim dan keluarga," ujar De la Fuente, dikutip dari Reuters.

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Dia bahkan mengaku emosinya tak terbendung saat menyadari pencapaian luar biasa yang telah diraih bersama skuadnya.

"Saya sangat terharu. Ketika melihat ke belakang, kami telah memenangkan segalanya, benar-benar segalanya, bersama generasi pemain ini. Mereka adalah pesepak bola kelas dunia dengan bakat yang luar biasa," lanjutnya.

Spanyol berhasil menjadi juara Piala Dunia 2026. Pelatih Luis de la Fuente sangat senang dan bangga.

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TAGS   Spanyol  Luis de La Fuente  Piala Dunia 2026  Spanyol juara Piala Dunia 2026 
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