Emotional Oranges Gelar Konser Pertama di Jakarta, Manila, dan Seoul

jpnn.com, JAKARTA - Duo R&B alternatif asal Los Angeles, Emotional Oranges akan menggelar rangkaian konser pertama di Asia.

Grup beranggotakan Azad Right dan Vali Porter itu bakal menyapa penggemar di Jakarta, Manila, dan Seoul sepanjang Agustus 2024.

Emotional Oranges akan tampil di Indonesia untuk pertama kalinya di JIExpo Kemayoran Jakarta pada 25 Agustus 2024 dalam LaLaLa Fest 2024.

Pemilik hit Just Like You itu berbagi panggung dengan Madison Beer, Bruno Major, Conan Gray, Tori Kelly, Nadin Amizah, GAC, serta sederet musisi lainnya.

Pencinta musik di Indonesia akan menjadi saksi dari penampilan live Emotional Oranges yang memukau, lengkap dengan sound serba eksperimental dan futuristik yang mendunia.

Jadwal konser Emotional Oranges lainnya yakni pada 23 Agustus 2024 di Manila, Filipina, dan 28 Agustus 2024 Seoul, Korea Selatan.

Emotional Oranges berhasil menarik perhatian para pencinta musik global lewat single perdana Motion dan Personal, dengan segudang lagu kolaborasi bersama musisi ternama termasuk Vince Staples, Big Piig, Kiana Lede, Chiiild, dan sebagainya

Sejak itu, beragam prestasi telah dicapai Emotional Oranges seperti dibahas Love Island dan Gossip Girl.