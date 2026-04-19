Empat Daerah di Sumut Dilanda Banjir Besar

jpnn.com, MEDAN - Banjir melanda empat kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut).

Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Sumatera Utara melaporkan keempat daerah itu, yakni Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Deliserdang, serta Kota Tanjungbalai.

"Banjir yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah disebabkan meluapnya Sungai Lopian menyusul hujan dengan intensitas tinggi sepanjang Sabtu (18/4)," kata Pusdalops Sumut yang diterima di Medan, Minggu.

Sedangkan banjir yang melanda Kecamatan Tarutung di Kabupaten Tapanuli Utara terjadi akibat curah hujan yang juga tinggi.

Berdasarkan laporan Pusdalops, dampak dari bencana banjir di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Utara masih dalam pendataan.

Sementara banjir yang melanda Kabupaten Deliserdang mengakibatkan 105 unit rumah yang didiami 400 jiwa teredam di Kecamatan Hamparan Perak. Sedikitnya 35 jiwa terpaksa mengungsi.

Selanjutnya Pusdalops mencatat banjir yang melanda Kota Tanjungbalai disebabkan pasang air laut yang meluas di beberapa titik.

Kepala Bidang Penanganan Darurat, Peralatan, dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumut Sri Wahyuni Pancasilawati mengatakan laporan tersebut merupakan data sementara yang diterima dari Pusdalops Sumut.