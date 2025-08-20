Empat Dekade HokBen: Inovasi Menu, Promo, dan Kolaborasi Mitra

Rabu, 20 Agustus 2025 – 22:16 WIB

jpnn.com, TANGERANG - HokBen, pelopor makanan bergaya Jepang di Indonesia, resmi memasuki usia ke-40 pada 18 April 2025.

Perjalanan empat dekade ini diwarnai tantangan, inovasi, serta dukungan pelanggan setia yang menjadikan HokBen salah satu jaringan restoran terbesar di Tanah Air.

Senior Manager Brand & Promotion HokBen, Agus Wijaya, menyatakan keberhasilan bertahan hingga usia 40 tahun tidak terlepas dari dukungan pelanggan setia.

"HokBen sebagai bisnis asli Indonesia bisa bertahan melewati krisis moneter, pandemi Covid-19, dan berbagai tantangan lainnya berkat loyalitas pelanggan,” ujar Agus, di Alam Sutra, Tangerang, Rabu (2/8).

Agus menambahkan, masukan dari pelanggan terus menjadi bahan evaluasi bagi HokBen dalam meningkatkan layanan dan berinovasi.

"Kami akan tetap konsisten menghadirkan pengalaman kuliner terbaik di setiap momen bersama pelanggan," tutur Agus.

Sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia, HokBen menghadirkan program undian berhadiah dalam rangka perayaan 40 tahun.

Selama tiga bulan periode pengumpulan undian, pelanggan yang berbelanja minimal Rp100 ribu berkesempatan meraih hadiah menarik berupa 40 logam mulia, 40 smartphone, 40 voucher HokBen, serta hadiah utama satu unit mobil Wuling EV. Pengundian akan dilaksanakan pada Rabu, 20 Agustus 2025.