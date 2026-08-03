Empat Identitas Jenazah Korban Pembantaian KKB

jpnn.com, JAYAPURA - Sebanyak empat dari lima jenazah korban pembunuhan kelompok kriminal bersenjata (KKB) sudah teridentifikasi.

Kepala Penerangan Kodam XVII Cenderawasih Kolonel Infanteri Tri Purwanto mengatakan serangan KKB terhadap para pekerja di kamp PT SHJ di Distrik Woniki, Kabupaten Tolikara, Papua Pegunungan, pada Minggu (2/8) malam, mengakibatkan lima orang meninggal dunia.

"Tiga jenazah dievakuasi dan kini berada di RSUD Mulia, Kabupaten Puncak Jaya. Kemudian satu jenazah dievakuasi ke Karubaga, sedangkan satu jenazah dilaporkan masih berada di TKP," kata Kapendam di Jayapura, Senin.

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Kolonel Tri Purwanto menyatakan dari lima orang yang meninggal itu, empat jenazah yang teridentifikasi atas nama Arman Sibarani, Erlin Aritonang, Alfons, dan Barengga.

Dia mengatakan penyerangan ke kamp PT SHJ dilakukan pada Minggu (2/8) malam saat korban sedang beristirahat.

Kodam XVII/Cenderawasih mengecam aksi kekerasan yang dilakukan KKB karena telah merenggut nyawa warga sipil yang sedang bekerja membangun infrastruktur bagi kepentingan masyarakat Papua.

Personel TNI dan Polri saat ini melakukan pengejaran terhadap pelaku guna memastikan situasi keamanan tetap kondusif sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Kamp PT SHJ terdapat 10 orang pekerja, tiga orang di antaranya belum diketahui nasibnya," kata Kapendam. (ant/jpnn)