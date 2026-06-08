Empat Kompetisi Menanti, Persib Tak Mau Main-Main Susun Kekuatan Baru

Senin, 08 Juni 2026 – 11:37 WIB

jpnn.com - Persib Bandung mulai menyusun strategi menghadapi padatnya agenda kompetisi pada musim 2026/27.

Status sebagai juara bertahan membuat Maung Bandung dituntut tampil kompetitif di berbagai ajang yang akan diikuti musim depan.

Manajemen klub kini menjalin komunikasi intensif dengan pelatih anyar Igor Tolic untuk mempersiapkan komposisi tim yang mampu bersaing di level domestik maupun Asia.

Musim depan Persib dijadwalkan tampil di empat turnamen berbeda, yakni Super League, Piala Indonesia, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League Two.

Situasi tersebut membuat kebutuhan tim berbeda dibanding musim-musim sebelumnya.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan mengatakan jumlah pemain yang dimiliki Persib musim depan kemungkinan akan lebih banyak demi mengakomodasi padatnya jadwal pertandingan.

"Pastinya skuad lebih besar dari musim-musim sebelumnya. Kami ada komunikasi beberapa hari terakhir. Coach juga lagi coba meramu program latihan."

"Kami akan berkomunikasi dengannya untuk nanti lebih spesifik merancang jadwal latihan, kapan tim kumpul, pemain, dan segala macamnya," jelas Adhitia.