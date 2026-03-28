Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Empat Orang Tewas Setelah Minum Miras Oplosan di Cianjur

Sabtu, 28 Maret 2026 – 04:00 WIB
Empat Orang Tewas Setelah Minum Miras Oplosan di Cianjur - JPNN.COM
Empat orang dinyatakan tewas setelah menenggak miras oplosan di Cianjur. Ilustrasi Foto: dok JPNN.com

jpnn.com, CIANJUR - Minum-minuman keras (miras) oplosan, empat orang warga Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia.

Selain itu, satu orang dalam kondisi kritis masih menjalani perawatan di RSUD Cianjur.

"Korban meninggal pada 25 Maret dan Kamis 26 Maret, sedangkan satu orang lainnya hingga Jumat masih dalam kondisi kritis menjalani perawatan serta penanganan tim medis di rumah sakit," kata Kasatnarkoba Polres Cianjur AKP Tatang Sunarya, Jumat.

Dia menyatakan masih mendalami dan melakukan penyelidikan guna mengungkap pasti penyebab tewasnya keempat orang tersebut, dengan meminta keterangan saksi termasuk pihak keluarga namun dugaan sementara mereka tewas setelah meminum miras oplosan.

Selain itu, pihaknya telah melakukan olah Tempat Kejadian Perkara di lokasi para korban mengkonsumsi miras oplosan guna mencari barang bukti serta melakukan autopsi namun ditolak pihak keluarga.

"Pihak keluarga menolak dilakukan autopsi karena menduga korban tewas akibat penyakit yang diderita, dimana keluarga menyebutkan keempat korban memiliki riwayat penyakit lambung dan jantung," katanya.

Namun, untuk memastikan pihaknya menunggu hasil diagnosa dari tim medis rumah sakit terkait penyebab tewasnya empat orang korban, sedangkan untuk korban yang masih kritis pihaknya belum dapat meminta keterangan.

"Kami masih menunggu hasil diagnosa dari rumah sakit, guna memastikan penyebab tewasnya korban karena pihak keluarga berdalih korban tewas karena penyakit yang diderita," katanya.

Minum-minuman keras (miras) oplosan, empat orang warga Mande, Cianjur, Jawa Barat, meninggal dunia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Miras Oplosan  Cianjur  Miras  minuman keras 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp