Empat Short Movie Vertikal Siap Ramaikan Platform Digital Hiburan

Minggu, 10 Agustus 2025 – 11:57 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsel bersama rumah produksi SinemArt meluncurkan empat film pendek yang dapat diakses melalui fitur terbaru MyTelkomsel Short Movie di aplikasi MyTelkomsel versi terbaru.

Konten ini hadir di menu “Lifestyle” dengan format layar vertikal berdurasi 1–2 menit per episode, menawarkan pengalaman baru menonton drama lewat ponsel.

Empat judul yang dirilis adalah Dendam Cantik, Kontrak Cinta Sang Milyuner, Dua Garis Pembalik Dunia Ghea, dan Aku di Penjara Suamiku Tidur dengan Sahabatku.

Short movie ini dibintangi sejumlah artis ternama seperti Cinta Brian dan Mischa Chandrawinata, dengan kisah beragam mulai dari romansa, dendam, hingga plot twist khas drama.

Vice President Digital Lifestyle Telkomsel, Lesley Simpson, menyatakan genre yang diangkat telah disesuaikan dengan riset pasar.

“Cerita yang lagi banyak diminati itu tidak hanya cinta-cintaan, tapi juga ada dendam dan sakit hati,” ujarnya.

Baca Juga: Ari Irham Ungkap Alasan Film Rego Nyowo Tak Syuting di Kos Mistis Asli Malang

Menurutnya, tiap film diberi sentuhan berbeda, seperti Dendam Cantik yang fokus pada balas dendam, atau Kontrak Cinta Sang Milyuner yang mengangkat tema kisah orang kaya.

Proses produksi turut menyesuaikan format vertikal, yang dinilai menantang bagi para kru dan aktor.