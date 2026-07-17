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JPNN.com - Pendidikan

Empat Siswa SMA Cahaya Rancamaya Bersinar di GENIUS Olympiad 2026 Houston

Jumat, 17 Juli 2026 – 16:22 WIB
Empat Siswa SMA Cahaya Rancamaya Bersinar di GENIUS Olympiad 2026 Houston - JPNN.COM
Empat siswa SMA Cahaya Rancamaya menyumbang medali untuk Indonesia di GENIUS Olympiad 2026 Houston. Foto Humas SMA Cahaya Rancamaya

jpnn.com, JAKARTA - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan pelajar Indonesia di ajang internasional.

Empat siswa SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School (CRIBS), Bogor, berhasil mengharumkan nama Indonesia pada GENIUS Olympiad 2026 yang berlangsung di Houston, Amerika Serikat.

GENIUS Olympiad merupakan kompetisi riset ilmiah tingkat dunia yang mempertemukan pelajar SMA dari berbagai negara dengan fokus pada inovasi dan solusi terhadap isu lingkungan serta pembangunan berkelanjutan.

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Direktur Pendidikan Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School, Ari Rosandi, mengatakan prestasi tersebut membuktikan pelajar Indonesia mampu bersaing di panggung dunia melalui riset yang berkualitas.

"Yang paling membanggakan bukan hanya medali yang diraih, tetapi kemampuan siswa berpikir kritis, melakukan penelitian secara ilmiah, serta mempertahankan hasil riset di hadapan ilmuwan dan juri internasional. Inilah kompetensi yang dibutuhkan generasi masa depan," ujarnya, Jumat (17/7).

Dia mengatakan, dalam ajang tersebut, tim Nadhim Muhammad Sulthan Shabir dan Valkean Ikram Permana sukses meraih Silver Medal pada kategori Resources and Energy berkat riset berjudul Eco-friendly Solar Cell Fabrication Based on Dye-Sensitized Solar Cell (DSSC) from Black Coconut Shell and Anthocyanin Pigment from Apple Peel.

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Penelitian itu mengembangkan teknologi sel surya ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah tempurung kelapa hitam dan pigmen antosianin dari kulit apel sebagai material alternatif.

Sementara itu, tim Emir Maulana Musthofa dan Arvin Rayyan Ihsani berhasil masuk jajaran Finalist kategori Ecology and Biodiversity melalui riset tentang teknologi bioremediasi limbah cair rumah potong ayam menggunakan integrasi mikroalga Chlorella sp. dan bakteri Bacillus subtilis.

Empat siswa SMA Cahaya Rancamaya menyumbang medali untuk Indonesia di GENIUS Olympiad 2026 Houston.

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TAGS   GENIUS Olympiad 2026  SMA Cahaya Rancamaya  SMA Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School  Olimpiade 

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