Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Sosial

Employee Volunteering Grup MIND ID Dampingi Pemulihan Penyintas Bencana Sumatra

Kamis, 25 Desember 2025 – 15:30 WIB
Employee Volunteering Grup MIND ID Dampingi Pemulihan Penyintas Bencana Sumatra - JPNN.COM
Karyawan Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID mendapingi penyintas bencana Sumatera melalui program Employee Volunteering. Foto: dokumentasi MIND ID

jpnn.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus mendukung masyarakat Sumatra untuk bangkit dan pulih dari bencana melalui program Employee Volunteering.

Perusahaan itu melibatkan karyawan Grup MIND ID secara langsung dalam aksi kemanusiaan untuk hadir dan membantu masyarakat secara langsung di daerah bencana.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan perusahaan menyadari bahwa pemulihan Sumatra membutuhkan bantuan tenaga dalam jumlah besar.

Baca Juga:

Terlebih masyarakat terdampak harus mampu memulihkan diri serta tempat tinggal dan lingkungan yang rusak parah.

"Dengan kesadaran ini, kami bersama seluruh karyawan berupaya untuk dapat hadir secara langsung dan bergerak cepat membantu proses pemulihan pascabencana bersama masyarakat," ucap Pria dalam keterangannya, pada Kamis (25/12).

Dia menyebutkan bahwa MIND ID bersama seluruh anggota grup menjalankan sejumlah inisiatif program Employee Volunteering yang membantu masyarakat terdampak bencana dari awal proses penyelamatan, evakuasi, penyaluran bantuan, hingga proses pemulihan.

Baca Juga:

MIND ID sebelumnya telah menurunkan Tim Tanggap Darurat atau Emergency Response Group (ERG) dengan total lebih dari 50 personel.

Tim ERG menjadi kelompok pertama yang dikerahkan Grup MIND ID untuk membantu proses penyelamatan, evakuasi, serta penanganan darurat bagi masyarakat terdampak bencana di beberapa titik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Perusahaan itu melibatkan karyawan Grup MIND ID secara langsung dalam aksi kemanusiaan untuk hadir dan membantu masyarakat di daerah bencana Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bencana  Sumatra  banjir  MIND ID  bencana sumatra 
BERITA BENCANA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp