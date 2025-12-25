Employee Volunteering Grup MIND ID Dampingi Pemulihan Penyintas Bencana Sumatra

jpnn.com - Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID terus mendukung masyarakat Sumatra untuk bangkit dan pulih dari bencana melalui program Employee Volunteering.

Perusahaan itu melibatkan karyawan Grup MIND ID secara langsung dalam aksi kemanusiaan untuk hadir dan membantu masyarakat secara langsung di daerah bencana.

Corporate Secretary MIND ID Pria Utama mengatakan perusahaan menyadari bahwa pemulihan Sumatra membutuhkan bantuan tenaga dalam jumlah besar.

Terlebih masyarakat terdampak harus mampu memulihkan diri serta tempat tinggal dan lingkungan yang rusak parah.

"Dengan kesadaran ini, kami bersama seluruh karyawan berupaya untuk dapat hadir secara langsung dan bergerak cepat membantu proses pemulihan pascabencana bersama masyarakat," ucap Pria dalam keterangannya, pada Kamis (25/12).

Dia menyebutkan bahwa MIND ID bersama seluruh anggota grup menjalankan sejumlah inisiatif program Employee Volunteering yang membantu masyarakat terdampak bencana dari awal proses penyelamatan, evakuasi, penyaluran bantuan, hingga proses pemulihan.

MIND ID sebelumnya telah menurunkan Tim Tanggap Darurat atau Emergency Response Group (ERG) dengan total lebih dari 50 personel.

Tim ERG menjadi kelompok pertama yang dikerahkan Grup MIND ID untuk membantu proses penyelamatan, evakuasi, serta penanganan darurat bagi masyarakat terdampak bencana di beberapa titik di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.