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JPNN.com - Pendidikan

Employment Outcomes Tertinggi, Universitas Trisakti Terdepan di Antara PTS se-Indonesia

Rabu, 29 Juli 2026 – 11:53 WIB
Employment Outcomes Tertinggi, Universitas Trisakti Terdepan di Antara PTS se-Indonesia - JPNN.COM
Employment Outcomes tertinggi, Universitas Trisakti terdepan di antara PTS se Indonesia. Foto dokumentasi USAKTI

jpnn.com, JAKARTA - Universitas Trisakti (USAKTI) tampil sebagai perguruan tinggi swasta (PTS) dengan skor Employment Outcomes tertinggi se-Indonesia versi QS World University Rankings (WUR). 

QS WUR yang dirilis lembaga pemeringkatan Quacquarelli Symonds (QS) pada 18 Juni 2026 itu menyoroti USAKTI berkat lonjakan performa pada indikator Employment Outcomes.

Employment Outcomes adalah omponen penilaian yang mengukur seberapa siap dan seberapa besar peluang lulusan sebuah kampus terserap di dunia kerja.

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Dari seluruh indikator yang dinilai QS, Employment Outcomes menjadi aspek dengan kenaikan paling tajam bagi Trisakti tahun ini.

Skornya melompat dari 41,1 pada 2026 menjadi 45,0 pada 2027, membawa posisi Trisakti naik 15 tingkat dalam peringkat dunia untuk indikator tersebut, dari urutan 425 ke urutan 410 secara global.

Pemeringkatan QS WUR 2027 kali ini menjangkau 8.808 perguruan tinggi dari 106 negara dan wilayah, dengan 20 di antaranya berasal dari Indonesia.

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Di tengah persaingan tersebut, Trisakti keluar sebagai kampus swasta dengan skor Employment Outcomes tertinggi se-Indonesia.

Jika dibandingkan dengan seluruh perguruan tinggi Tanah Air baik negeri maupun swasta, Trisakti bertengger di posisi keempat nasional.

Employment Outcomes tertinggi, Universitas Trisakti terdepan di antara PTS se Indonesia

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TAGS   Universitas Trisakti  Perguruan Tinggi  Kampus  Usakti 
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