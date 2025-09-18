Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Empower Academy Bantu BUMDes Desa Bedali Kembangkan Melon Hidroponik

Kamis, 18 September 2025 – 11:55 WIB
Empower Academy membantu BUMDes Desa Bedali mengembangkan melon hidroponik di kabupaten Malang. Foto dok. Bentoel

jpnn.com, JAKARTA - Bentoel Group melalui kampanye Bangun Bangsa, meluncurkan program inkubasi bisnis Empower Academy di Kabupaten Malang.

Program tersebut sebelumnya telah menyasar tiga daerah lain, yakni kota Malang, Jakarta dan kabupaten Temanggung.

Kegiatan tersebut akan berlangsung selama enam bulan dengan melibatkan berbagai mitra strategis mulai dari praktisi, akademisi, pemimpin daerah, hingga kementerian terkait dan dipusatkan di Desa Bedali.

“Ini melengkapi rangkaian Empower Academy yang kini hadir di empat daerah berbeda di Indonesia," kata Head of Corporate and Regulatory Affairs Bentoel Group, Dian Widyanarti dalam keterangan resminya, Kamis (18/9).

Program itu akan memberikan pelatihan dan pendampingan intensif kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Puspa Agraria milik Desa Bedali dalam mengembangkan usaha agrikultur budi daya melon hidroponik. 

"Malang menjadi prioritas karena juga menjadi tempat kami beroperasi," ujarnya.

Dian menjelaskan pendampingan tersebut meliputi pelatihan lanjutan tentang pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, pengembangan usaha, perluasan akses pasar, pemasaran.

Selain itu juga pengadaan fasilitas pendukung untuk memaksimalkan potensi kebun hidroponik. 

