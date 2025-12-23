Empress Keramik Palembang Kebanjiran Orderan Menjelang Natal & Tahun Baru

jpnn.com, PALEMBANG - Menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) usaha Empress Keramik milik Dian Eka Putri banjir orderan.

Owner Empress Keramik Dian Eka Putri (42) menerangkan bahwa usaha hampers ini miliknya awalnya hanya coba-coba mengikuti tren yang sedang berkembang.

“Awalnya hanya iseng karena lagi musim hampers, ingin coba buat seperti yang lain, tetapi ternyata bisa jadi penghasilan tiap tahun,” terang Dian, Selasa (23/12/2025).

Kata Dian, hampers Empress Keramik buatannya berbeda dengan hampers pada umumnya, khususnya untuk momen Natal dan Tahun Baru.

“Bukan sekadar kue atau barang biasa, tetapi dikemas lebih bagus, apalagi untuk Natal semuanya bertema Natal dan Tahun Baru,” kata Dian.

Permintaan hampers biasanya mulai meningkat sekitar setengah bulan sebelum Natal, sehingga persiapan bahan sudah dilakukan satu bulan sebelumnya.

Baca Juga: Wapres Gibran Tinjau Kesiapan Natal di Tengah Suasana Duka Bencana Sumatera Utara

Dalam satu musim, Empress Keramik mampu memproduksi hingga sekitar 500 paket hampers dengan harga bervariasi, yakni mulai dari di atas Rp 100 ribu hingga Rp 450 ribu per paket, tergantung isi dan kemasan.

“Alhamdulillah pesanan meningkat jelang Natal," jelas Dian.