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JPNN.com - Dahlan Iskan

Enak Busuk

Oleh Dahlan Iskan

Rabu, 05 Agustus 2026 – 06:10 WIB
Enak Busuk - JPNN.COM
Dahlan Iskan. Foto: dok JPNN.com

jpnn.com - Tentu ada yang mengeluh: makanan MBG tidak enak. Ada seorang ibu yang bercerita anaknya tidak mau makan makanan MBG. Apakah itu berarti semua makanan MBG tidak enak?

Saya teringat saat makan ke restoran yang belum pernah ke situ sebelumnya. Belum tahu masakannya enak atau tidak. Saya coba satu menu. Tidak enak.

Enak BusukIlustrasi Catatan Dahlan Iskan tentang kualitas rasa MBG.--

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Saya pun bercerita ke Galuh Banjar: jangan pesan banyak-banyak. Biasanya, kalau satu menu tidak enak, menu lainnya juga tidak akan enak. Pun sebaliknya.

Anda sudah tahu: enak dan tidak enak itu selera. Anda juga sudah tahu: enak itu belum tentu bergizi, bahkan, belum tentu tidak berbahaya bagi kesehatan.

Sering saya memuji satu masakan di awal: makanan ini enak sekali. Setengah jam setelah makan mulailah menyesal: tenggorokan terasa terganggu. Juga lidah. Tingkat terganggunya tidak seberapa tapi saya langsung merasa tidak perlu lagi ke restoran itu.

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Saya tidak tahu apa penyebab makanan enak yang berujung tidak enak itu. Mungkin karena terlalu banyak menggunakan vetsin?

Soal MBG enak-tidak-enak itu mungkin belum waktunya dibahas. Bukankah masih terlalu banyak persoalan internal BGN yang lebih prioritas untuk diselesaikan?

Tentu ada yang mengeluh: makanan MBG tidak enak. Ada seorang ibu yang bercerita anaknya tidak mau makan makanan MBG. Apakah itu berarti semua?

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TAGS   Dahlan Iskan  Enak Busuk  MBG  Dapur MBG  Disway  Disway hari ini 
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