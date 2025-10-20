Enam Bintang Persib Bandung Menghilang dari Latihan, Bojan Hodak Beri Alasan

Senin, 20 Oktober 2025 – 07:02 WIB

jpnn.com - Setelah menuntaskan laga tandang melawan PSBS Biak pada pekan kesembilan BRI Super League, Persib Bandung langsung kembali menggelar sesi latihan di Bandung, Minggu (19/10/2025) sore.

Namun, sesi latihan ini tidak dihadiri sejumlah pemain, yang diberi waktu libur tambahan oleh Bojan Hodak.

Enam Pemain Absen Latihan

Mereka yang dimaksud ialah Marc Klok, Beckham Putra, Thom Haye, Eliano Reijnders (Timnas Senior), serta Kakang Rudianto dan Robi Darwis (Timnas U-23).

Keenamnya mendapatkan libur tambahan dari pelatih Bojan Hodak sebagai bentuk apresiasi atas padatnya jadwal mereka dalam dua pekan terakhir.

"Mereka baru saja selesai membela timnas. Pemain senior datang dari Arab Saudi, sementara pemain U-23 juga baru kembali setelah laga uji coba," ucap Hodak.

Gabung Hari Ini

Nama-nama tersebut kabarnya baru akan bergabung dalam sesi latihan tim pada hari ini, Senin (20/10/2025).

"Mereka baru akan gabung latihan pada besok pagi (hari ini, red)," tambah Hodak.

Pelatih asal Kroasia itu memastikan seluruh pemainnya dalam kondisi prima.