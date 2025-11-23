Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Film

Enam Karya Film dan Animasi Indonesia Siap Berlaga di Pasar Asia Melalui ATF 2025

Minggu, 23 November 2025 – 21:35 WIB
Enam Karya Film dan Animasi Indonesia Siap Berlaga di Pasar Asia Melalui ATF 2025
Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Kedeputian Bidang Kreativitas Media dan Direktorat Film, Animasi, dan Video menyelenggarakan Bootcamp Akselerasi Kreatif (AKTIF) subsektor film dan animasi di Hotel Morrissey, Jakarta. Foto: Kemenekraf

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) membawa enam karya terbaik hasil Bootcamp Akselerasi Kreatif (AKTIF) subsektor film dan animasi untuk berpartisipasi dalam Asia TV & Forum Market (ATF) 2025 di Singapura. Keenam karya tersebut terdiri dari tiga film dan tiga intellectual property (IP) animasi lokal yang terpilih dari 70 peserta bootcamp.

"Pemenang Bootcamp ini mendapatkan peluang untuk berlaga di forum ATF sebagai bagian dari program akselerasi kreatif yang kami dorong," ujar Deputi Bidang Kreativitas Media Agustini Rahayu di Jakarta, Minggu (23/11).

ATF 2025 yang akan diadakan pada 2-5 Desember 2025 di Sands Expo & Convention Centre Singapura merupakan forum global terkemuka untuk industri televisi dan hiburan di kawasan Asia Pasifik. Bootcamp AKTIF sendiri dirancang untuk meningkatkan kapasitas talenta melalui penguatan distribusi, promosi, dan pengembangan model bisnis kekayaan intelektual.

"Ekonomi kreatif ini kita berharap mampu memberikan nilai tambah terhadap industri kreatif. Jadi kita ingin industri ini menjadi penggerak ekonomi nasional atau the new engine of growth," jelas Agustini.

Karya film yang terpilih meliputi "Komik Jagoan" karya Dwitya Yoga Dharmawangsa, "Pelabuhan Berkabut (Fish, Please)" garapan Haris Yulianto, serta "Bong (Of Womb and Tomb)" karya Destian Rendra. Sementara tiga IP animasi yang terpilih adalah "Kamarong" karya Ida Bagus Aditya dan Gilang Bhagaskara, "Kwartet: Watu Jiwo Series" garapan Dieky Suprayogi, serta "Galeo Of SeaWalkers" kreasi Andara Fembriarto.

Perwakilan "Komik Jagoan", Rigita Andianti, menyampaikan bootcamp memberikan pemahaman menyeluruh tentang bisnis perfilman.

"Saya belajar bagaimana film tidak hanya sebagai IP, tetapi berkembang menjadi produk lain yang berkelanjutan dan membentuk ekosistem industri yang terintegrasi dari ekshibisi, distribusi, hingga publikasi," jelasnya.

Produser film "Pelabuhan Berkabut" Ivan Valentinus menilai pelatihan ini mengubah perspektifnya sebagai produser.

Enam karya film& animasi hasil Bootcamp AKTIF Kemenekraf siap tampil di ATF 2025 Singapura, tingkatkan ekspor kreatif.

