JPNN.com - Nasional - Humaniora

Enam Penerbangan Batal Gegara Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki

Selasa, 19 Agustus 2025 – 03:00 WIB
Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Nusa Tenggara Timur (NTT), erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.084 meter di atas permukaan laut, Senin (18/8/2025) pukul 20.08 WITA. ANTARA/HO-PVMBG

jpnn.com, LABUAN BAJO - Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Komodo Labuan Bajo Ceppy Triono menyebut ada enam penerbangan keberangkatan dan kedatangan batal dilakukan dampak dari erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Penerbangan yang dibatalkan adalah penerbangan dari dan ke Maumere, Ende dan Bajawa," katanya dihubungi di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Senin.

Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi beberapa kali pada 17-18 Agustus 2025.

Ceppy menjelaskan Bandara Komodo masih beroperasi normal seperti biasa dan bandara tersebut juga bebas dari sebaran abu vulkanik berdasarkan pemeriksaan menggunakan paper test.

"Paper test sudah dilakukan setiap jam sekali dan sampai dengan saat ini masih negatif," katanya.

Sementara berdasarkan keterangan yang dikeluarkan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan Gunung Lewotobi Laki-laki kembali erupsi sekali pada Senin pukul 20.08 WITA.

Dalam laporan tersebut, tinggi kolom abu teramati kurang lebih 500 meter di atas puncak atau kurang lebih 2.084 meter di atas permukaan laut.

Lebih lanjut, kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tipis hingga sedang condong ke arah utara dan timur laut.

Sumber Antara

