Enam Penggawa Persija Jakarta Resmi Dipanggil Ikuti TC Timnas Indonesia di Bali

jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta resmi melepas enam pemainnya untuk mengikuti pemusatan latihan (Training Camp/TC) Timnas Indonesia di Bali.

Agenda yang berlangsung mulai Minggu (5/7/2026) hingga Sabtu (11/7/2026) ini digelar sebagai persiapan menjelang turnamen ASEAN Hyundai Cup 2026

Keenam nama pemain yang dipastikan merapat ke skuad asuhan John Herdman tersebut adalah Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Rayhan Hannan, Shayne Pattynama, Jordi Amat, dan Mauro Zijlstra.

"Jakarta answers the Garuda call. Enam Macan Kemayoran mendapat panggilan untuk mengikuti Pemusatan Latihan Tahap 1 Tim Nasional Indonesia di Bali, 5–11 Juli 2026," tulis Instagram resmi Persija, Minggu.

Piala ASEAN, yang dulu dikenal dengan nama Piala AFF, akan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Indonesia datang dengan ambisi besar untuk akhirnya mengakhiri penantian panjang dan meraih gelar juara pertama dalam sejarah keikutsertaan di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut.

Indonesia tak pernah absen di ajang ini sejak pertama kali digelar pada 1996 di Singapura, di mana mereka mampu melangkah ke partai final sebanyak enam kali, namun selalu berakhir dengan kekalahan.

Pada tahun ini, yang menjadi edisi ke-16 Piala ASEAN, tim Garuda yang direncanakan dihuni skuad yang bermain di Super League, akan memulai persaingan dari Grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste.

Garuda akan menggunakan Stadion Pakansari, Bogor, sebagai kandang fase grup, di mana mereka akan menjamu Kamboja pada 27 Juli dan Vietnam pada 3 Agustus. Dua laga lain akan digelar di kandang lawan, yaitu melawan Timor Leste pada 31 Juli dan Singapura pada 7 Agustus.